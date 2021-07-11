لدى لقائه وفد القيادات الأهلية بالشرق.. البرهان يؤكد على فرض هيبة الدولة والحرص على أمن واستقرار الشرق

الخرطوم: السوداني

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة حرص الدولة على فرض هيبة الدولة و تطبيق القانون و امن و استقرار و تنمية شرق السودان ، موضحا ضرورة اطلاع الإدارة الأهلية بمسؤولياتها كاملة تجاة مجتمعاتها.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم الأحد بمكتبه بالقيادة العامة وفد قيادات الإدارة الأهلية بشرق السودان ودعا سيادته الإدارات الأهلية لتوحيد كلمة أهل الشرق و نبذ العنف و الاقتتال و تحقيق السلم المجتمعي و إتاحة الفرصة لترقي الخدمات و النهوض بإنسان الشرق.

من جهته وصف الوفد اللقاء بالصراحة و الشفافية، و أكد الشيخ سليمان على بيتاي على ضرورة تماسك كل مكونات الشرق لتحقيق الاستقرار و التنمية و السلام.