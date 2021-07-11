حميدتي يرحب بمبادرة حمدوك ويدعو إلى الالتفاف حولها

الخرطوم: السوداني

رحب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد الدعم السريع الفريق اول محمد حمدان حميدتي، بمبادرة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ودعا إلى الالتفاف حولها.

وقال حميدتي: “هنالك مبادرات أخرى كثيرة طرحتها عدد من الجهات كلها تصب في اتجاه وضع المعالجات الكلية للأزمة السودانية، ندعو إلى توحيد كل هذه المبادرات في مبادرة واحدة تحقق التوافق الوطني الشامل بمشاركة كل السودانيين دون إقصاء لأحد”.

وأكد حميدتي ان هذا هو المخرج الوحيد لتحقيق أهداف ومطلوبات الثورة السودانية وصولاً إلى ديمقراطية حقيقية عبر صندوق الانتخابات.