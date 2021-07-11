إيطاليا تفوز على إنجلترا وتظفر بكأس يورو 2020

السوداني: وكالات

توج منتخب إيطاليا بلقب بطولة يورو 2020، بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح (3-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، مساء الأحد، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب ويمبلي.

وتقدم لوك شاو لإنجلترا في الدقيقة (2)، فيما تعادل ليوناردو بونوتشي للأزوري (67)، وخاض المنتخبان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لكن التعادل ظل قائما، ليضطرا لخوض ركلات الترجيح، التي فاز بها منتخب إيطاليا.

دخل المنتخب الإنجليزي لأجواء اللقاء سريعا وفي الدقيقة (2)، أحرز لوك شاو الهدف الأول بعد عرضية متقنة من تريبير من جهة اليمين مرت من أمام الجميع لأقصى الناحية اليسرى، لتجد شاو الذي سدد الكرة بلمسة مباشرة في الشباك.

وحصل كييزا نجم منتخب إيطاليا على ركلة حرة ثابتة من خارج المنطقة في الدقيقة الثامنة، سددها إنسيني بتسديدة قوية مباشرة علت عارضة الحارس جوردان بيكفورد.

وكاد كييزا أن يتعادل لإيطاليا في الدقيقة (39)، بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها وتوغل باتجاه منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى إنجلترا.

وشكل إيموبيلي خطورة على مرمى إنجلترا في الدقيقة (45+1)، بعد عرضية من دي لورينزو قابلها إيموبيلي بتسديدة مقصية ارتطمت بقدم ستونز، لترتد لفيراتي الذي سدد كرة ضعيفة وصلت سهلة لبيكفورد.

مع بداية الشوط الثاني، سقط سترلينج داخل منطقة جزاء إيطاليا بعد احتكاك مع بونوتشي، طالب على إثرها لاعبي الأسود الثلاثة باحتساب ركلة جزاء، لكن الحكم أشار باستكمال اللعب دون أي مخالفة.

وحصل لورينزو إنسيني على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلته من قبل رحيم سترلينج، لكن النجم الإيطالي سدد الركلة ومرت بمحاذاة القائم الأيسر لجوردان بيكفورد.

وهدد إنسيني مرمى بيكفورد بأخطر فرص الطليان، بعد مجهود فردي من كييزا في التوغل داخل المنطقة، لتصل الكرة إلى إنسيني الذي سدد كرة قوية تصدى لها بيكفورد وأبعدها عن مرماه.

وواصل كييزا عرضه المميز وبمجهود فردي أكثر من رائع، راوغ نجم الأزوري أكثر من لاعب داخل المنطقة ليطلق تسديدة أرضية قوية نجح بيكفورد في إبعادها بصعوبة، لينقذ مرماه من فرصة هدف محقق.

ونجح بونوتشي بالدقيقة (67) في تعديل النتيجة لإيطاليا، بعد ركلة ركنية نفذت داخل المنطقة، قابلها فيراتي برأسية تصدى لها بيكفورد لترتطم بالقائم وترتد إلى بونوتشي الذي أسكنها الشباك بسهولة.

وأهدر دومينيكو بيراردي فرصة تسجيل الهدف الثاني، بعدما حصل على تمريرة طولية في العمق الدفاعي، وانفرد بالمرمى ليسدد الكرة فوق المرمى لحظة خروج بيكفورد.

وتلقى مانشيني مدرب إيطاليا، صدمة قوية بإصابة نجم الأزوري الأول كييزا، الذي لم يستطع إكمال المباراة بسبب الإصابة، ليخرج ويحل محله فيديريكو برنارديسكي.

واستلم فيليبس لاعب وسط إنجلترا، كرة على حدود منطقة جزاء إيطاليا، وأطلق تسديدة أرضية قوية مرت بجوار قائم جيانلويجي دوناروما الأيمن، في الدقيقة (97).

وشكل الأزوري خطورة على مرمى الإنجليز بالدقيقة (103)، بعد مرتدة سريعة وصلت لإيمرسون الذي مرر عرضية داخل المنطقة، كاد بيلوتي أن يضعها بالشباك لولا بيكفورد الذي أبعد الكرة بالكتف.

ثم تعرض بيلوتي للعرقلة من ماجواير أمام المنطقة، ليحصل على ركلة حرة ثابتة سددها بيرنارديسكي مباشرة باتجاه المرمى، ليتصدى بيكفورد للكرة على مرتين في الدقيقة (108).

وفي ركلات الترجيح، سجل كل من دومينيكو بيراردي وليوناردو بونوتشي وفيدريكو بيرناردسكي للمنتخب الإيطالي وأهدر أندريا بيلوتي (الركلة الثانية التي تصدى لها الحارس) وجورجينيو (الركلة الخامسة التي تصدى لها الحارس).

فيما سجل للمنتخب الإنجليزي كل من هاري كين وهاري ماجواير وأهدر ماركوس راشفورد (الركلة الثالثة التي سددها في القائم) وجادون سانشو (الركلة الرابعة التي تصدى لها الحارس) وبوكايو ساكا (الركلة الخامسة التي تصدى لها الحارس).