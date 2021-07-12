(السوداني) تحصل على تفاصيل نسب ومقاعد هيكلة قوى الحرية والتغيير

الخرطوم: السوداني

تحصلت (السوداني) على تفاصيل الهيكلة المقترحة بموجب الاجتماع رقم (17) بين مركزية الحرية والتغيير والجبهة الثورية وحزب الأمة القومي .

وطبقاً للمقترح يتم تشكيل الهيئة العامة للتحالف من 171 عضواً موزعة على 90 مقعداً للولايات بتمثيل 5 مندوبين عن كل ولاية والقوى السياسية 25 عضواً والقوى الجديدة غير الموقعة على اعلان (قحت) 20 مقعداً ، على أن توزع مقاعد القوى السياسية بالتحالف على حزب الأمة 5 مقاعد ، التجمع الاتحادي 3 ، البعث الاصل 2 والمؤتمر السوداني 2 فيما تمثل بقية القوى السياسية بمقعد واحد.

ونص المقترح على تخصيص 11 مقعدا لحركات الكفاح المسلح بواقع مقعدين لكل حركة عدا حركة التحالف بقيادة خميس اذ منحت مقعدا واحدا.

وتم اقتراح تخصيص 25 مقعدا منها 10 مقاعد لتجمع المهنيين و8 للقوى المدنية.

وجرى الاتفاق على طريقة اختيار النساء لوقت لاحق.

وفيما يتصل بتكوين المجلس المركزي حدد المقترح تكوينه من 61 عضواً . أما تكوين المكتب القيادي فقد حدد المقترح أن يشكل من عدد 17 عضواً على أن يتم توزيعهم كالآتي : 7 مقاعد للقوى لسياسية ،5 لحركات الكفاح المسلح مقعدان لتجمع المهنيين ومقعد واحد لرئيس الوزراء.