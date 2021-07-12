التعايشي يؤكد جدية الحكومة في تحقيق التحول الديمقراطي

الخرطوم :السوداني

أبلغ عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، رئيس بعثة الاتحاد الاوربي لدى السودان، روبرت فان دن دوول، جدية الحكومة الانتقالية في تحقيق السلام والتحول الديمقراطي بالبلاد.

وقال السفير روبرت، في تصريح صحفي ،عقب لقائه بالتعايشي بالقصر الجمهوري امس، إن اللقاء بحث عدداً من القضايا المهمة في مقدمتها مبادرة رئيس الوزراء وأكد دعم ومساندة المجتمع الدولي للمبادرة التي ستسهم في انتقال السودان لمرحلة الديمقراطية.

واعرب عن امله في التوصل لاتفاق سلام خلال المفاوضات المقبلة بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح غير الموقعة على اتفاق جوبا حتى يصبح الاتفاق شاملاً لكل الأطراف في السودان.