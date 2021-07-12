وفد مفوضية اللاجئين يقف على أوضاع المعسكرات بشرق السودان

الخرطوم: السوداني

استهل مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين، رؤوف مازو، زيارته إلى البلاد باجتماع مع والي ولاية كسلا المكلف الطيب أحمد الشيخ، تلقى من خلاله تنويراً عن الأوضاع في معسكرات اللاجئين ومركز الاستقبال بحمداييت.

واستعرض الوالي التحديات التي تواجهها الولاية على كافة المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية، نتيجة تزايد أعداد اللاجئين ودعا الوالي المجتمع الدولي للاستجابة السريعة لسد الفجوة .

ومن المقرر أن يصل مساعد المفوض السامي برفقة المدير الاقليمي لشرق افريقيا والقرن الافريقي كليمنت سلامي ومديرة العلاقات الخارجية كاثرين ويزنر، إلى ولاية القضارف برفقة مسؤولين من الحكومة الاتحادية في زيارة تمتد ليومين يقف خلالها على الاوضاع الانسانية بمعسكري طنديبة وأم راكوبة.