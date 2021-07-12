تحت عنوان (الوفاء لأهل العطاء) الطيب مدثر يقيم حفلا كاملا لأعمال الشاعر حسن الزبير

الخرطوم : سعيد عباس

أكد الفنان الطيب مدثر استعداده لإقامة حفله السنوي خلال الفترة القادمة للالتقاء بجمهوره وتقديم أعماله الجديدة، وقال خلال استضافته في برنامج (مساء جديد) بقناة النيل الأزرق أمس إن اللقاء المرتقب سيكون مخصصا لتجربته مع الشاعر الراحل حسن الزبير بعد أن جمعتهم ثماني أغنيات أبرزها الصورة وسيد السماح والريدة خوة وذلك تقديرا ووفاء للشاعر المبدع، ويهدف الحفل أيضا لتقديم نماذج من الأغاني الجادة لإثراء الساحة الفنية،، ونفى الطيب مدثر أن يكون قد ابتعد عن الغناء بعد أن وصف حاله حال كل المطربين الجادين الذين يعانون لتقديم الأغاني الجميلة والجادة التي تعتبر امتدادا للأغنيات الخالدة .