الفنان عادل التيجاني بعد أن استنجد بالوزراة: من المؤسف ألا تكون للاتحاد سلطة إجازة الأصوات

الخرطوم : سعيد عباس

قال الفنان عادل التجاني المقيم بدولة قطر الشقيقة إن الساحة الفنية تراجعت كثيرا وفقدت القدرة على تهذيب أذواق الناس وتجميل دواخلهم، وأشار خلال حديثه لـ(كوكتيل) قائلا على وزارة الثقافة إعادة السلطات المنزوعة من اتحاد الفنانين للمؤسسة العريقة حتى يتمكن من التدخل لضبط الساحة الفنية وإعادة سيرتها الأولى لأجل المحافظة على قيم الفن السوداني الأصيل، وقال “من المؤسف ألا تكون للاتحاد سلطة إجازة الأصوات وتقييم الأعمال الجديدة ومحاسبة الفنانين الذين يقدمون أغنيات خادشة للحياء، ووصف الوضع الحالي بالمنتهي .