ردود على (معاشه كيلو وربع)

استفهامات

احمد المصطفى إبراهيم

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حظي مقال (معاشه كيلو وربع) بردود كثيرة وتفاعل في الفيسبوك والواتساب اختار لكم بعضها. ربما دعوات هؤلاء المظاليم هي من غطس حجر هذا البلد. منْ لهم؟

اولاً؛ بروفسير عبد العزيز الأمين

يا استاذ أحمد اديك قصتي وهي تلخص لك واقع المعاشيين.. بدأت عملي في وزارة الصحة طبيب امتياز في 1/7/1979 و بعد الامتياز عملت شدة بجنوب كردفان ثم التحقت كمساعد تدريس بكلية الطب جامعة الخرطوم و تلقيت دراساتي العليا في بريطانيا والسويد والولايات المتحدة وعدت للعمل بالجامعة وتدرجت في الترقية الى أن اصبحت بدرجة بروفيسور وتقلدت مسؤوليات ادارية متعددة منها نائب مدير م سوبا الجامعي ومدير مستشفى جعفر ابنعوف للأطفال وعميدا لكلية التمريض و مديرا لإدارة الجودة بالجامعة الى أن طلبت المعاش الاختياري في 2015 واغتربت. تعرف اول معاش نزل لي في 2015 كان 825 ج وفي 2016 أصبح 1083 ولا ادري كم هو اليوم. هل تعرف أن مرتب البروفيسور السنوي في الخليج يساوي مرتبه في السودان لاكثر من 25 سنة. صحيح المعيشة اغلى في الخليج والصرف اكتر على العائلة وعلى الاهل والاقارب لكن ما يزال الفرق شاسع. يا حكامنا رفقا وشكرا

ثانياً:ا.محمدإبراهيم الإمام

استاذ أحمد المصطفى وتحياتي لبروف عبدالعزيز الأمين.. تعرف يا سادة أن القائمين على الأمر في اعتقادهم أن كل المعاشيين هم بروفيسور عبدالعزيز…امثال البروف والقريبين منه قلة ولكن السواد الأعظم يعيشون تحت خط الفقر…

ولكن يجب أن يعلم القائمون على الأمر أن المعاشي ام كان ميسور الحال أو رقيق الحال. يسأل عن حق مغتصب.وهو لا يسأل عن منحة او صدقة.. هذا المعاش مستقطع من مرتبه منذ أن دخل الخدمة. وخلال سنوات خدمته ظل الصندوق أو غيره يستثمر في استقطاع المعاشي. الذى ينبغى أن يرد الى صاحبه. لان هناك موافقة على قانون المثل.وهو يعادل 83% من مرتب درجته الحالية… لا بالمعاش

ا.محمد الفاتح

مالك يا استاذ أحمد عايزتفضحنا !!؟؟

انا معاشي منذ 1990 (اختياري يا استاذ حتى لا تناديني لبيد)، ومازلت حياً!!

يعني كم وثلاثين سنة، متلقح مع الصندوق القومي للمااااعايشين!

كتبنا وكتبنا وكتبنا، نحسب المعاش مرة مقارنا بكيلو اللحم و تارة بأكياس الملح، واخرى بالكبريت !

مدحنا (ماجدة المعاشية) مديرة الصندوق!

وقلنا (لكمال) مديره الاسبق :-

(الوداك ليه شنو) !!

كتبنا عن سرقته لنا تحت عنوان (التمويل الاستثماري للمعاشيين) وذلك باقتطاع 75 % من معاشك ل 30 شهر ودفعها لك مقدما ، بفائدة 18%!

اي والله بفائدة !!

اما موظفو الصندوق العاملون فيه فيمكن أن يمنحوا (سلفية) لبناء بيت تخصم على اقساط من راتبه طبعا بدون اقساط !!

اما الاكثر ضررا بالمعاشيين ليس الصندوق ، بل المؤذي حقا لهم هو ما يسمى (باتحاد المعاشيين)!!

وعن هذا الاخير اي الاتحاد تفوح رائحة السرقة والخيانة

بل جاءوا به (مُحللا للمطلقة البائنة) فتحت عنوانه و بمعيته احل اتحاد المعاشيين السابق والاسبق من دورة 2001… هم من ضيعوا قضية المعاشيين… وافقت الدولة على معاش المثل وتنصلت عنه… وافقت الدولة دخول عدد من الميزات على المعاش وتنصلت عنه… وافقت الدولة على بطاقة المعاشي وتنصلت عنه… كتبنا العديد من المذكرات كنقابة ولم يعيروها اهتماما… اتحاد المعاشيين كأن الأمر لا يعنيه..

عموما المعاشيين لا بواكي عليهم… اتوقع أن يلتفت القائمون على أمر المرتبات وتحسينها الى المعاشيين والنظر إليهم بحق… وا كل الخطايا التي ارتكبت في حق المعاشيين !!