أكثر من 40 فنانًا حصلوا عليها.. ما هي مزايا الإقامة الذهبية الإماراتية وكيف تحصل عليها؟

بين كل فترة وأخرى، يخرج شخصية شهيرة من نجوم المجتمع، تعلن عن حصولها على الإقامة الذهبية، فالكثير من فنانين عرب أو غير عرب حصلوا على الإقامة الذهبية في دبي، وأيضًا لاعبي الكرة والمشاهير عمومًا. والإقامة الذهبية، لها الكثير من المزايا، وتُمنح بأمر من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وخصصها «بن راشد» لأفضل المواهب اللامعة الوافدة لدولة الإمارات، يتم منح التأشيرة الذهبية في الإمارات للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين. وعند الحصول على الإقامة الذهبية، يمكنك الإقامة في البلد لمدة 10 سنوات، دون الحاجة إلى كفيل إماراتي، وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج والزوجة والأبناء، تقديراً لإسهاماتهم المتميزة في مجالات عملهم. كما أن من المزايا التي تمنح لحاملي الإقامة الذهبية تشمل الإقامة بدون ضامن داخل الدولة للشخص وكذلك أفراد أسرته، وهم الزوجة والأبناء. كما يمكن لحامل الإقامة الذهبية كفالة عمالة مساعدة بما لا يزيد على 3 عمال، والحصول على إقامة لأحد كبار العاملين، لديه «مستشار أو مدير تنفيذي» مع أفراد أسرهم. ولا تقتصر الإقامة الذهبية على الفنانين والمشاهير، بل لكل أصحاب المواهب والتميز، وفقًا لشروط معينة، وأيضًا رجال الأعمال المساهمين في دولة الإمارات، والأطباء والمخترعين، والعلماء وأصحاب التخصص، وأيضًا الطلاب الطلبة الحاصلين على تقدير امتياز أو نسبة 95% على الأقل في الثانوية العامة أو ما يعادلها أو طالب جامعي حاصل على معدل تراكمي 3.75 أو ما يعادله، في تخصصات معينة. ويستعرض «المصري لايت» في أبرز المشاهير الحاصلين على الإقامة الذهبية: ياسمين عبدالعزيز لويس فيجو شاروخان محمد رمضان كريستيانو رونالدو.روبرتو كارلوس.خالد سليم.راغب علامة.نوفاك ديكوفيتش.لطيفة.وليد توفيق.بول بوجبا.الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الممثل تيم الحسن.عمرو دياب.نجوى كرم محمد سامي وزوجته مي عمر.هاني شاكر.الممثلة اللبنانية تقلا شمعون.نيللي كريم.إيناس الدغيدي.الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال.الممثلة السورية هيا مرعشلي.الممثل السوري ياسر العظمة.الممثلة اللبنانية نادين نجيم.مروان خوري.سميرة سعيد.هالة سرحان.الفنانة السورية سلاف فواخرجي.الممثل السوري بسام كوسا.الممثل السوري ناصيف زيتون.الممثل السوري قصي خولي.نبيلة عبيد.المطربة العراقية شذى حسون.نانسي عجرم.رامي صبري، إلهام شاهين، جومانة مراد، المطرب أحمد فهمي، الممثل السوري عابد فهد، كارول سماحة