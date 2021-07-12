عبده فزع يكتب: في الجولة (23) للدوري الممتاز.. المريخ يسعى لمصالحة جماهيره على حساب الأولاد

الصراع على السلطة سبب أزمات الأحمر وسوداكال يعلن حرب الدمار الشامل!

ماذا حدث بمعسكر الفريق الأحمر قبل لقاء النمور؟

قدر ومكتوب على فريق كرة القدم بنادي المريخ أن يدفع فاتورة أزمة النادي الإدارية بعد النزاع الذي نشب بين المجموعتين المتصارعين حول فرض كل منهما قوته على معسكر الفريق بفندق روانيا بالخرطوم، وذلك قبل مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الممتاز أمام أهلي شندي حيث سعت مجموعة الكندو إلى نقل معسكر الفريق إلى مكان آخر بعيداً عن سطوة سوداكال، إلا أنها فشلت في مسعاها ليحدث التعادل السلبي بين الفريقين ويتراجع المريخ إلى المركز الثاني بعد أن كان متصدراً.

المريخ بمشاكله وأزماته الإدارية سيكون عليه مصالحة جماهيره أمام الخرطوم (الأولاد) اليوم في الجولة (23) لبطولة الدوري الممتاز والمباراة لن تقبل القسمة لإبراهومة المدير الفني للمريخ وعلى اللاعبين العودة للانتصارات ومصالحة جماهيرهم التي كانت تأمل في محافظة الفريق على مركزه الصداري أمام نمور دار جعل ولأنه لم يحدث وهذا هو حال كرة القدم على الفريق الأحمر أن يعود للفوز على حساب الأولاد الخرطوم حتى يكون له فرصة العودة لقمة الدوري الممتاز مع أي تعثر للهلال المتصدر برصيد (46) نقطة وخلفه المريخ بفارق نقطة … وبعد نهاية لقاء النمور علوه و مرة ومع مرحلة التدوير للفريق سيكون هناك بعض التغيرات وهذا حتى لا يصاب اللاعبون بالإجهاد وهو ما وضح على أداء بعض اللاعبين في مباراة النمور حيث ظهروا بعيداً عن مستوياتهم المعروفة خاصة في خطى الوسط والهجوم وفي المقابل فأن فريق الخرطوم استعد لمواجهة المريخ بقيادة مديره الفني الدكتور معتصم خالد وتتميز لقاءات الفريقين دائماً بالقوة والإثارة ويحتل الفريق المركز الرابع في روليت المنافسة برصيد (34) نقطة وتم اختياره للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية وكان قد خسر أخر مبارياته أمام الهلال بهدفي الشعلة والغربال وقبلها نجح في كسب ديربي الخرطوم أمام غريمة اللدود الأهلي و دخل الخرطوم في منطقة الأمان وينافس بقوة لاحتلال مركز متقدم .

التحصينات الدفاعية أولاً :

الخرطوم يهدد الأحمر بسيناريو النمور :

نجح فريق نمور شندي في إيقاف انتصارات المريخ المتتالية في بطولة الدوري الممتاز بعدما تعادل معه سلبياً بسبب خسارته لمنطقة الوسط وبالتالي أصبح هجومه معزولاً نتيجة لقوة وصلابة دفاع النمور ولم تفلح محاولات الثنائي بكري المدينة والجزولي نوح في الوصول إلى شباك النمور ويبدو أن الخرطوم سيسير على درب النمور في مباراة اليوم بتكرار نفس السيناريو والاعتماد على الهجمات السريعة المرتدة بهدف النيل من شباك الأحمر .

المريخ فرض التعادل على نفسه :

المريخ هو الذي فرض التعادل على نفسه أمام الخرطوم ولو لعب المريخ بشيء من التركيز والتسرع وترابط خطوطه لفاز على أهلي شندي .

عودة الثلاثي من الإيقاف إضافة قوية للمريخ :

عانى المريخ ومنذ فترة طويلة من غياب الثلاثي رمضان عجب وبخيت خميس ومحمد الرشيد بسبب إيقافهم من اتحاد الكرة. وبعد انتهاء الايقاف تعد عودتهم إضافة قوية لفريقهم الذي يحتاج إلى جهودهم وتوقيت مناسب للجهاز الفني بقيادة إبراهومة المدير الفني .

شهران لانتخابات المريخ :

حددت خارطة الطريق التي وضعها مجلس ادارة اتحاد الكرة في اجتماعه الأخير لحل الأزمة الإدارية بنادي المريخ إجراء انتخابات النادي الأحمر بعد شهرين حيث تنتهي مهمة المكلفة في الخامس من شهر سبتمبر القادم .

سحب الثقة من مجلس هلال الأبيض قانوني :

صرح الدكتور كمال شداد رئيس اتحاد الكرة أن ما ينادي به البعض بنادي الأبيض ببطلان سحب الثقة من مجلس إدارة النادي مجرد كلام لأن جمعيته العمومية قامت بكل الإجراءات المحددة طبقاً للنظام الأساسي للنادي وهي صاحبة الحق ولها قوة القانون .

الغربال ينفرد في صدارة هدافي الدوري :

واصل مهاجم الهلال وهدافه محمد عبدالرحمن (الغربال) اعتلاء صدارة هدافي الدوري الممتاز بعدما سجل هدفه رقم (18) في شباك الخرطوم والذي خسر بهدفي الغربال و الشعلة .

هلال الساحل يكسب ديربي الثغر :

راهن الكثيرون على أن هلال الساحل سيسقط أمام نده وغريمه حي العرب في ديربي الثغر لكن هلال الساحل فجر المفأجاة وهزم السوكرتا بهدفين نظيفين رافعاً رصيده إلى (31) نقطة متساوياً مع حي العرب في ذات الرصيد .

الوادي يستحق التمثيل الأفريقي :

لاشك أن اختيار اتحاد الكرة لفريق حي الوادي نيالا للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية وأول مرة في تاريخه صادف أهله وهو إنجاز يستحقه لما قدمه الفريق من عروض ونتائج مبهرة في دوري هذا الموسم .

لعبة القط والفار بين سوداكال والكندو

الصراع على السلطة سبب أزمات المريخ :

لا تزال لعبة القط والفار تواصل عرض فصولها داخل اروقة نادي المريخ بين المسئولين الذين انقسموا على أنفسهم في صراعات وانقسامات أكثر من اتجاه فآدم سوداكال يسعى لشيء والكندو ومجموعته يسعيان لشيء آخر وكلاهما يعمل في اتجاه مختلف عن الآخر من أجل السلطة وبريقها ويستخدم الاثنان كل أنواع الهجوم والمقاومة ضد الآخر .

قبل لقاء الخرطوم.

الصراع في المريخ انتقل لمعسكر الفريق

يبدو أن الصراع الإداري في المريخ بين مجموعتي آدم سوداكال و محمد موسى الكندو انتقل إلى فريق الكرة فقبل مباراة المريخ الأخيرة أمام أهلي شندي الدورية والتي انتهت بالتعادل السلبي وخسر الأحمر بموجبه صدارة المنافسة لم يكن هناك حديثاً بين المجموعتين المتنازعتين إلا عن محاولة كل منهما بسط سيطرته على فريق الكرة فقد حاولت مجموعة الكندو التي تستمد شرعيتها من قرارات اتحاد الكرة والقرار الوزاري والذي مكنها من تسيير دفة الأمور بالنادي الكبير نقل معسكر الفريق من فندق روانيا بالخرطوم الا أن آدم سوداكال تصدى لتلك المحاولات واصر على بقاء الفريق بمعسكره الحالي .

سوداكال يعلن حرب الدمار الشامل :

لا يزال رئيس نادي المريخ المنتهية ولايته آدم سوداكال يوجه انتقاداته وبياناته للمسئولين باتحاد الكرة و وزارة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم بسبب القرارات السالبة ضده وأنه مستمر في احتجاجاته على تلك القرارات وتصعيد الامر إلى اعلى الجهات محلية وخارجيا وتصديه بقوة ويعني هذا إعلان حرب الدمار الشامل سواء للمريخ أوم للكرة السودانية والتي ربما دفعت الثمن غالباً كما حدث عام2017م بالقرار الصادم الذي اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في أعقاب النزاع الذي نشب بين اتحاد الكرة بقيادة الدكتور معتصم جعفر و مجموعة النهضة والإصلاح في انتخابات اتحاد الكرة.