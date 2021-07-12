الإفراج عن الثلاثي الموقوف الأحمر يستهدف العودة للانتصارات عبر الخرطوم الليلة

الخرطوم: السوداني

يستهدف المريخ العودة إلى سكة الانتصارات أمام منافسه الخرطوم الوطني ضمن مباريات الجولة ٢٣ من بطولة الدوري الممتاز مساء اليوم (الاثنين)

ويدخل المريخ المباراة وسط ظروف صعبة من الناحية الإدارية والفنية على حد السواء خاصة في ظل تعثر الفريق بالتعادل السلبي في مباراته الماضية أمام الأهلي شندي.

ويعاني الجهاز الفني بقيادة المدرب ابراهومة من الانتقادات والضغوطات من كافة الاتجاهات لا سيما في ظل رغبة أنصار الأحمر في التتويج بلقب الدوري للموسم الرابع على التوالي وهو ما يفرض على الإطار الفني واللاعبين بذل مجهود مضاعف للمحافظة على التطلعات خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع الند التقليدي الهلال.

وسيجد الجهاز الفني بالمريخ نفسه أمام خيارات عدة في مباراة اليوم خاصة في ظل عودة الثلاثي رمضان عجب إلى جانب محمد الرشيد وبخيت خميس للمشاركة من جديد بعد أن تم استيفاء فترة الايقاف المشار لها في قرار الاتحاد السابق.

وبالمقابل لن يكون الخرطوم، بالصيد السهل للاحمر لا سيما وان الأخير خسر مباراته الماضية أمام الهلال بهدفين مقابل هدف، ويسعى رفاق المخضرم بدر الدين قلق لإثبات احقيتهم في نقاط مباراة الليلة وتقديم مستوى فني عال مستفيدين في ذلك من مواهبهم وابرزهم لاعب الوسط الشيخ والمهاجم فداسي إلى جانب اللاعبين الآخرين.