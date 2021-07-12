الأحمر يختتم التحضيرات بمران قوي

اختتم المريخ تحضيراته لمواجهة الخرطوم مساء امس الاثنين بمران بالقلعة الحمراء إستمر لـ”45″ دقيقة بمشاركة “31” لاعباً، وقد شهد المران الختامي عودة الثنائي أرنولد بانجا وعمار طيفور اللذين أخضعهما المعد البدني عبد الرفيع حاري لتمارين تأهيل، وركز الجهاز الفني بقيادة مدرب الفريق إبراهومة على اختبار جاهزية التشكيلة التي ستخوض اللقاء امام الخرطوم، وكان نجم الطرف الأيسر طبنجة شاهد التدريبات من الخارج، وبات متاحاً امام الجهاز الفني مشاركة الثلاثي رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس في بطولة الدوري السوداني الممتاز بعد انتهاء وإكمالهم لفترة العقوبة التي وقعت عليهم من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم.