بعد أن تجاوز عمره الـ 150 عاماً إنقاذ أقدم قطار سوداني من البيع (كخردة)

عطبرة: سعيد عباس

فقد القطار الذي يُلقب بشيخ القطارات بمدينة عطبرة لحوالي أكثر من عشر سنوات أو تزيد، حتى وجد مؤخراً بإحدى ورش الخرطوم لتهيئته للبيع (كخردة)، مدير متحف السكة الحديد بعطبرة ورئيس لجنة (الانشاء المتحفي) مصطفى أحمد فضل قال (لكوكتيل) [إنه كان حزيناً أشد الحزن لفقده (شيخ القطارات) الذي اختفى لسنوات طوال إلا أنه أعرب عن سعادته مؤخراً لأنه قال بأنه وجد ذلك القطار بعد جهد مضن من البحث والتفتيش الدائم والمستمر بالعاصمة القومية الخرطوم، وقال فضل إن ذلك الوابور من القطارات التي استخدمت في العهد التركي المصري وأضاف قائلاً إن هذا الوابور هو الذي فتح خط وادي حلفا كرمة وقال إنه بمجرد أن وجده قام بسحبه وجره مباشرة لمتحف القطارات بمدينة عطبرة وقال إن ذلك القطار يعتبر تحفة تاريخية نادرة يرجع تاريخ دخوله للسودان في بواكيرعام 1871م وعن سر وجود القطار بالخرطوم قال فضل من المؤكد أنه كان يُعد للبيع كخردة بعد تجزئته وتقطيعه وقال الآن القطار بسلام وأمان طالما هو داخل مباني المتحف القومي للقطارات السودانية بعطبرة .