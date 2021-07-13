تعاني من «فوبيا الطيران».. راكبة تحاول فتح باب طائرة والقفز منها بعد إصابتها بانهيار عصبي

كوكتيل: وكالات

كانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، متجهة في رحلة داخلية من إحدى مدن ولاية تكساس، إلى مدينة شارلوت، بولاية نورث كارولينا، الثلاثاء الماضي، حينما حدث ما لم يكن في الحسبان.

الرحلة التي حملت الرقم 1774، كان مقررا لها أن تحلق لمدة ساعتين قبل أن تصل إلى وجهتها، غير أن ما حدث عقب حوالي ساعة من تحليقها جوًا، كان بمثابة الصدمة للركاب.

فجأة، ظهر طاقم الضيافة في ممرات الطائرة، وهم يهرولون نحو الدرجة الأولى، فيما تولى بعض منهم غلق الحمامات، تولى البعض الآخر مهمة انتزاع الحقائب من الصناديق العلوية وطرحها أرضًا وسط ريبة وذهول الركاب الذين لم يكونوا على علم بما يجري.

وبعد دقائق من الرعب -مرت على الركاب كالدهر-، تحدث الطيار أخيرًا عبر الإذاعة الداخلية للطائرة، وطلب منهم البقاء في مقاعدهم بسبب «الوضع السيئ في الطائرة»، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل. ووثق أحد الركاب، من خلال حسابه الشخصي على «تيك توك»، مشاهد الرعب تلك، التي مر بها الركاب، والذين توقعوا أن هناك عطلا بأحد محركات الطائرة، وعلق: «كان الأمر أشبه بالفوضى ولا أحد يعرف ما الذي يحدث». ولكن بعد دقائق، تبين ما حدث، إذ انهارت إحدى الراكبات، ودخلت في نوبة من الانهيار العصبي، قبل أن تحاول فتح باب الطائرة والهبوط منها. وعلى الفور، تعامل طاقم الطائرة مع الراكبة، وسيطروا عليها، في الوقت التي كانت تصرخ فيه وتحاول مغادرة الطائرة. وبعد دقائق من تهدئة الراكبة، انفجرت من جديد، وبدأت في الاعتداء على الطاقم الذي حاول السيطرة مرة أخرى، ولكنها ظلت تصرخ قائلة: «علي النزول من هذه الطائرة، يجب أن تتركوني أخرج من هنا». تكبيل الراكبة حتى هبوط الطائرة لنوبة الانهيار العصبي التي دخلت فيها الراكبة، وإثارتها للرعب بين الركاب ومحاولة الاقتراب من الباب الأمامي للإلقاء بنفسها خارج الطائرة، دفع الطاقم لتكبيلها بشريط لاصق بأحد مقاعد الطائرة، وكذلك وضع شريط لاصق حول فمها لمنعها من الصراخ حتى لا يخرج الأمر عن السيطرة بين باقي الركاب. وهبطت الطائرة بعدها بدقائق اضطراريًا لإنزال الراكبة، وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطه أحد الركاب، وجود ضابط شرطة وطاقم طبي ينتظرونها عند مدخل الطائرة. بيان الخطوط الجوية الأمريكية حول الواقعة بدوره، قال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الأمريكية، إن السيدة بطلة تلك الواقعة، حاولت فتح باب الصعود الأمامي لشعورها بالخوف بعد فترة من التحليق عاليًا، واعتدت جسديًا على مضيفة طيران وعضتها وتسببت في إصابتها». وأضاف البيان، أن طاقم الطائرة تعامل باحترافية مع الموقف واستطاعوا حماية الراكبة وجميع من كان على متن الرحلة». وأتم البيان، أن المرأة تم نقلها إلى المستشفى على الفور بمجرد هبوط الطائرة؛ للكشف على صحتها العقلية، ووضع اسمها في قائمة المنع من السفر في الرحلات الداخلية حتى انتهاء التحقيقات.