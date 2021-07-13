الفنانة ندي القلعة تحصل على (نقطة) بالدولار في حفل تغنت به وتثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة

الخرطوم: كوكتيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة ندي القلعة وهي تتغنى في حفل وتحصل على أموال بالدولار على شكل (نقطة) من أصحاب الحفل الذي كانت تتغنى لهم.

وبحسب متابعات (كوش نيوز) فقد أثار الفيديو المتداول ضجة إسفيرية غير مسبوقة فور تناقله في عدد من الصفحات على السوشيال ميديا . العديد من مشاهدي الفيديو أبدوا الإعجاب واشادوا بطريقة القلعة في اختيار الأغنيات التي تقدمها لجمهورها وهذا مايجعلهم ينهالون برمي (النقطة) عليها دون وضع أي اعتبار لقيمتها. يذكر أن القلعة كانت ومازالت تسيطر على الساحة من خلال أغنيات الحماسة التي تقدمها لجمهورها وهذا ماجعلها تحصد الإشادات والإعجاب من متابعيها ومحبيها.