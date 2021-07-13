كادت تنتهي بمأساة.. لحظات مرعبة ترصد انفصال لعبة داخل ملاهي عن قاعدتها

كوكتيل: وكالات

التقط مقطع فيديو مرعب اللحظة التي كادت فيها جولة داخل لعبة بملاهي ضمن مهرجان ميشيجان، تنتهي بمأساة حيث بدا أن البناء بأكمله قد تلاشى أثناء تواجد الناس فيه. كانت لعبة magic carpet على قدم وساق عندما بدت قاعدتها فجأة في الانفصال عن دعمها مع انهيار الوحدة بأكملها تقريبًا.

في مشهد كان من الممكن أن يأتي مباشرة من فيلم رعب، لم يعرف أولئك الذين كانوا على متن اللعبة أن أي شيء كان خاطئًا حتى سمعوا صوت تصادم في المعدن. يُظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي عامل تشغيل اللعبة وهو يندفع بحثًا عن حل بعد سماعه أصواتًا يعرف أنها ليست جيدة. طوال الوقت، استمر البندول في التأرجح. وليس من الواضح ما إذا كان هناك زر إيقاف طارئ. اندفع رواد المكان الآخرون إلى درابزين الركوب لمحاولة إيقاف السجادة السحرية من السقوط بالكامل. صرخ المتفرجون في رعب عندما أدركوا احتمالات حدوث كارثة، بينما اندفع الآخرون للابتعاد عن المكان خوفا من التأذي. ساعد التفكير السريع بلا شك في تثبيت هيكل اللعبة حتى توقف البندول ببطء عن الدوران وتوقف أخيرًا. لم تعد اللعبة مستخدمة الآن بالملاهي. حيث تقرر إيقافها نهائيا.