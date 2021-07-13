البرنامج الشامل للتنمية الزراعية.. السودان يبحث المطلوب

الخرطوم : رحاب فريني

أجاز السودان أمس التقرير الثالث 2019-2021 في إطار البرنامج الشامل للتنمية الزراعية، وتم الوقوف على معرفة موقف السودان لتحقيق التنمية وفق مبادئ “ملاقو” بغرض الوصول لتحقيق المؤشر المطلوب .

تعهدات ووعود

تعهد وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية د. عبدالرحمن هتر بالعمل من أجل تحقيق زيادة النمو في القطاع الزراعي في السودان والتنمية الريفية بما يتماشى مع البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا الذي يهدف بصورة أساسية لمحاربة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، واستدامة وتقنين استخدام الأرض والماء، مشدداً لدى مخاطبته ورشة عمل مراجعة وإجازة التقرير الثالث في إطار البرنامج الشامل للتنمية الزراعية بفندق السلام روتانا أمس، شدد على أهمية الجهود المحلية لتحقيق رفاه الشعب وعدم الاعتماد على العون الخارجي والشركاء، وزاد “الهم كبير والشيلة شيلتنا” ، داعيا لتوفر الإرادة .

وقطع الوكيل بأن مشكلة الفقر ونقص الغذاء في السودان والدول الافريقية لا زالت لم تراوح مكانها، واضاف انه منذ العام 2014 الى 2021 ما زلنا نعاني ما نعاني في افريقيا والسودان ، منوها إلى ان تقرير 2019 يؤكد فشل الدول الافريقية في تقليل الفقر ، وشدد على أهمية أن يأخذ برنامج التنمية الزراعية مساره بمسؤولية إذا لم نستطع توفير الغذاء الذي ينتهي برفاهية حتى لا نكون قصرنا في حق الشعوب ، ووعد الوكيل بالعمل لتحقيق حصول المواطنين على أغذية كافية وصحية تتناسب مع الذوق “يأكل ما يشتهي” .

واكد المضي قدما في تنفيذ البرنامج وفق اربع ركائز اهمها تقليل الفقر وتخصيص 10% من الإنفاق الحكومي لتحقيق نمو زراعي بنسبة 6% .

وقال وكيل الزراعة ان الهدف من الورشة تحقيق مبادئ “موبوتو” 2003 للتنمية الشاملة واعلان “مالابو” 2014 وتخصيص 10% من الموازنة لدعم الزراعة لمحاربة الفقر لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال دعم صغار المزارعين، وزيادة الإنتاج، وحل مشكلة التسويق، وتشجيع القطاع العام للمشاركة مع القطاع الخاص، وكل صغار المنتجين للنهوض بهذا القطاع ، مشيرا الى تداعيات تغير المناخ ووباء كورونا الذي أثر على المجتمعات المحلية ، مؤكدا على ان الورشة تعمل لتحقيق التنمية، وما جاء من عمل لتحقيق اعلان “موبوتو” وكيفية ايفاء الدولة لالتزامات “مالابو” بتخصيص 10% للقطاع الزراعي من الموازنة العامة.

الوقوف على الالتزامات

وقالت نائب مدير ادارة المنظمات الدولية والاقليمية مسؤول ملف الاتحاد الافريقي د. ابكار عبد القادر عابدين، انه تم اليوم الوقوف على التزامات السودان نحو البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في اطار تحقيق التزامات السودان لقمة “ملاقو”، حيث وضع الاتحاد الافريقي 23 تصنيفاً و47 مؤشراً لتنفيذ البرنامج وفق اجندة 2063 ووفق اهداف التنمية المستدامة 2030 ، وقالت السودان بصدد اجازة التقرير الثالث حيث اتفقت دول الاتحاد الافريقي على مراجعة مؤشرات البرنامج وهي 7 ركائز بداية بخفض معدلات الفقر الى النصف، وزيادة الاستثمار الزراعي، وبناء القدرات للمنتجين، وتاثير المتغيرات المناخية والكوارث، من بينها جائحة كورونا ، لتعزيز التجارة البينية بين دول افريقيا ، مشيرة الى ان السبع ركائز تصب في تحقيق التنمية المستدامة في اطار افريقيا .

واشارت الى تشكيل السودان لفريق وطني للمراجعة لعام 2021 للتقرير الثالث حيث اجتمعت اليوم الجهات ذات الصلة وهي 22 جهة اضافة للخبراء وعدد من المنظمات وهي المنظمة العربية، والوكالة اليابانية للتنمية، ومنظمة الاغذية”الفاو” والشركاء الآخرون والاتحاد الاوربي ، وقالت ابكار نستطيع القول ان السودان اليوم يشهد تحولا حقيقيا نحو تحقيق اهداف البرنامج الشامل للتنمية الزراعية والتحول الزراعي، وتقف الجهات على تقييم هذه المؤشرات والوقوف على التحديات التي واجهت التقرير الثالث وكيفية المضي نحو إصلاح هذه المؤشرات، وكيفية التحول بالاتفاق نحو التدخلات السياسات المطلوبة حتى يتم إنجاز التقارير القادمة للفترة الاولى 2025م

من جهتهم اشتكى اعضاء فريق عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية من عدم وجود التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية واصحاب المصلحة، ما عدوه يؤدي لنقص تقييم تقرير السودان ، ونبهوا الى الصعوبة في الحصول على البيانات ، ودعوا الى بناء قاعدة بيانات لتوفير المعلومات ، واقروا بعدم التزام السودان بتحقيق اهداف التنمية المستدامة .