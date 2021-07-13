رافعاً شعار عدم التفريط في أي نقطة الهلال يواجه الشرطة

الخرطوم: السوداني

يتطلع الهلال لمواصلة رحلة نتائجه الإيجابية في البطولة المحلية حينما يواجه الازرق مساء اليوم فريق الشرطة القضارف لحساب مباريات بطولة الدوري الممتاز، في لقاء يتوقع أن يأتي على سطح صفيح ساخن بين الطرفين وفقا لدوافع ما قبل صافرة البداية.

الهلال يدخل اللقاء بعد سلسلة انتصارات متتالية في القسم الثاني من المنافسة كأن آخرها أمام الخرطوم الوطني، وحقق الفريق جملة نتائج إيجابية جعلته يتقدم على الند التقليدي في النقاط مقارنة بعدد المباريات حيث للهلال (46) نقطة والفوز اليوم يجعله في وضعية الصدارة المطلقة، ويراهن الجهاز الفني للهلال على خبرة لاعبيه المتمثلة في مهاجم الفريق محمد عبد الرحمن ووليد الشعلة وخلفهما مجموعة من العناصر المتميزة في وسط الملعب، وقد اكمل الفريق تحضيراته للمواجهة بمران أخير أمس اطمأن فيه ريكاردو على جاهزية التشكيلة التي ستواجه الهلال اليوم.

على الجانب الآخر لن يكون فريق الشرطة القضارف صيدا سهلا للهلال، فالفريق لم يعرف طعم الخسارة منذ إشراف حمد كمال عليه مؤخرا حيث حقق الشرطة انتفاضة في النتائج جعلته يخرج من منطقة الخطر للمنطقة الدافئة في المنافسة.