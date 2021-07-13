حمد كمال يؤكد جاهزية الشرطة لمواجهة اليوم

اختتم فريق الشرطة القضارف تحضيراته صباح أمس الإثنين على ملعب سلاح الإشارة بمران خفيف لمدة ٤٥ دقيقة وذلك لمواجهة الهلال العاصمي لحساب الجولة الثالثة وعشرين من منافسة الدوري الممتاز المقامة عشية اليوم الثلاثاء بملعب إستاد الخرطوم الدولي ووقف الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد كمال ومعاونيه على جاهزية عناصر الفريق للمواجهة وشدد على اللاعبين الالتزام التام بموجهات الجهاز الفني والاداء بقوة ومسؤولية طيلة زمن المباراة من اجل تحقيق نتيجة إيجابية.

هذا واكد مدرب الشرطة القضارف حمد كمال جاهزية فريقه لمواجهة الهلال في مباراة اليوم.