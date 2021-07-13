اتجاه لإقامة مباراة بين بطلي اليورو وكوبا أمريكا

قال تقرير صحفي أرجنتيني، امس الاثنين، إن هناك اتجاها لإقامة مباراة بين إيطاليا “بطل اليورو”، والأرجنتين “بطل كوبا أمريكا”.

وكان المنتخب الإيطالي قد فاز بلقب اليورو، بعد انتصاره على إنجلترا أمس الأحد بركلات الترجيح، في المباراة النهائية، فيما توج راقصي التانجو بكوبا أمريكا، إثر التغلب على البرازيل (1-0 )

ووفقًا لصحيفة “دياريو أولي” الأرجنتينية، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، يناقشان تنظيم مباراة “كأس سوبر دولي” في عام 2022، لا سيما أن بطولة كأس العالم للقارات لن تقام.

لكن الصحيفة قالت إن الأمور ستكون صعبة أيضًا، في ظل قائمة المباريات المزدحمة التي قد تمنع إقامة اللقاء.