تعادل إيجابي بهدفين لكل  ريمونتادا الخرطوم الوطني تفاجئ المريخ

الخرطوم : السوداني

خيب المريخ ظن جماهيره للمرة الثانية على التوالي بعد أن تعادل مع الخرطوم الوطني بهدفين لكل في المباراة التي جرت أحداثها بملعب الخرطوم الوطني مساء أمس، ورغم تقدم المريخ بهدفي محمد عباس كمان ورمضان عجب إلا أن الخرطوم استطاع العودة للمباراة عن طريق لاعبيه التوزة والشيخ.

وأجرى مدرب المريخ إبراهومة تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق حيث دفع بالحارس محمد مصطفى إلى جانب أمير كمال، صلاح نمر، بخيت خميس، محمد الرشيد، وجدي عوض، توني، محمد عباس كنان، رمضان عجب.

وقدم المريخ مردوداً فنياً عالياً في شوط اللعب الأول بعد أن تمكن من السيطرة على منطقة المناورة بشكل مبكر وهو ما منحه الأفضلية وجعله يتقدم بالهدف الأول عن طريق محمد كنان، قبل أن يعود ويسهم الأخير في صناعة الهدف الثاني كذلك بعد أن أمكن بفضل تحركاته الإيجابية من إرسال كرة عكسية قابلها اللاعب رمضان عجب ووضعها في الشباك معلناً تقدم الأحمر بهدفين في منتصف الشوط الأول، وعقب الهدف الثاني للمريخ تمكن الأخير من المحافظة على تقدمه حتى إطلاق الحكم لصافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأحمر بهدفين دون رد.

وفاجأ الخرطوم الوطني المريخ في شوط اللعب الثاني بعد أن ظهر بصورة مغايرة تماماً وقدم مستوى فنياً عالياً أجبر به المريخ على التراجع إلى مناطقه قبل أن يتمكن من مباغتة الأحمر بتسجيل هدف عن طريق لاعبه معتز هاشم (التوزة)، ومضى الخرطوم الوطني إلى الأمام عقب الهدف وتمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه الشيخ من ركلة ثابتة فشل حارس المرمى محمد المصطفى في التصدي لها، وشهدت الدقائق الأخيرة عدة محاولات من المريخ للتقدم ومحاولة إحراز هدف الفوز بيد أنه لم يحدث جديد رغم إضافة الحكم لأربع دقائق وقتاً بدل ضائع.