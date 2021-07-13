شركات قطرية تزور السودان للتعرف على فُرص الإستثمار الزراعي والحيواني

الخرطوم: السوداني

استقبل المدير العام لشركة زادنا العالمية للإستثمار اللواء ركن عبد المحمود حماد وفدا مكوناً من عدد من الشركات القطرية، وعلى راسها شركة بلدنا القرية المتخصصة في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني والطاقة، وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية بالسودان في عدد من المجالات على رأسها الزراعة.

وقدم مدراء المشروعات والبحوث بزادنا شرحا وافيا للوفد القطري حول أنشطة الشركة في مجالات الطاقة والإنتاج الزراعي الحيواني والبحوث والاستشارات الزراعية.

وسجل الوفد زيارة لمعمل شركة زادنا للانسجة، الذي يعتبر الأول والاضخم في إفريقيا والشرق الأوسط لما يتمتع به من إمكانيات هائلة ويحوي تقانات زراعية متطورة.

وطاف الوفد على مزرعة الشركة بضاحية الكدرو شمالي الخرطوم وتعرف على المنتجات الغذائية المنتجة بواسطة الشركة. وعبر الوفد القطري عن رغبته واهتمامه بالإستثمار الزراعي مشيدا بالتطور والطفرة الكبرى التي احدثتها شركة زادنا في المجالات المعنية.

وفي ختام المباحثات تم التأكيد على عدد من الشراكات في المجالات المعنية بجانب انتظام الجانبان في تنزيل التفاهم والتعاون على أرض الواقع بدءاً من تاريخ الزيارة.