البنك المركزي يحدد عطلة عيد الأضحى للجهاز المصرفي

الخرطوم: السوداني

أعلن بنك السودان المركزي عطلة عيد الاضحى بالجهاز المصرفى خلال الفترة من 18 يوليو حتى 22 يوليو الجارى على أن يزاول المستخدمين أعمالهم فى الخامس والعشرين من يوليو الجارى .

وأشار المركزي إلى استمرار عمل المصارف من خلال رئاستها وفروعها خاصة لعمليات السحب ، الإيداع، والمقاصة خلال يومى السبت والأحد 17 – 18 يوليو الجارى .

وأضاف المركزي في منشوره الصادر اليوم أن القرار يأتي لتمكين عملاء المصارف والصرافات لتلقي الخدمات المصرفية اللازمة بما يمكنهم من مقابلة التزامات العيد وأيام العطلة .

وطالب المركزى مديرى عموم المصارف المتابعة مع المعنيين بمصارفهم للتأكد من تزويد ماكينات الصراف الالى بالنقود الكافية خلال العطلة.