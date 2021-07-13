سلطات مطار الخرطوم تضبط (15) كيلو ذهب في طريقها للتهريب إلى خارج السودان

الخرطوم: مونتي كاروو

ضبطت سلطات مطار الخرطوم مساء اليوم الثلاثاء الراكب ف . ح (50 سنة) في عملية تهريب ما يقارب (15) كيلو ذهب بصالة السلامة في طريقه إلى العاصمة المصرية القاهرة عبر رحلة شركة تاركو للطيران.

و وفق (مونتي كاروو) ان الراكب تم ضبطه بعد الاشتباه في وجود ولاعة سجائر بحقيبته، وبعد التفتيش ثبت ان العنصر المخبأ في الحقيبة عبارة عن سبائك من الذهب.

وأفادت المعلومات الأولية ان الذهب تم تسليمه للمتهم في حمامات المطار، وبعد التفتيش الدقيق للحقيبة تم العثور علي قرابة(12) كيلو، وبتفتيشه شخصياً تم العثور على (3) كيلو ذهب أخرى عبارة عن سبائك.

وبعد مراجعة الكاميرات اتضح وجود أشخاص داخل المطار بالزي المدني، مسموح لهم بالدخول إلى المطار، جارٍ التعرف على شخصياتهم، يُذكر أن العملية ضبطت بواسطة ضابط أمن طيران يدعى”مُبشر قيدوم”.