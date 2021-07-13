فتوى لمجمع الفقه الإسلامي بشأن التحويلات عبر التطبيقات البنكية

الخرطوم: السوداني

أصدر مجمع الفقه الإسلامي في السودان فتوى رسمية موضوعها “التحويل عن طريق بنكك” حول تحويل الأموال عبر التطبيقات الإلكترونية للبنوك، وخص المجمع بالذكر تطبيق “بنكك” التابع لبنك الخرطوم.

وقال مجمع الفقه على صفحته الرسمية، أن التحويلات عبر تطبيق بنكك لها صورتان، الأولى أن تكون بين طرفين، والثانية أن تكون بين أكثر من طرفين مثل الحوالات المالية.

وفصّل المجمع في فتواه بأن يتم التحويل بطريقة “التقابض” بان يتم تسليم المال نقدا في الحال ويقوم الآخر بالتحويل في نفس الوقت، حتى لا يكون كربا “النسيئة” وفق فتوى المجمع.

واشترطت الفتوى أيضا “التماثل” وهو ان لا يؤخذ مقابل عن التحويل، قليلا أو كثيرا، حتى لا يكون كربا “الفضل”.

وأباحت الفتوى، التي صدرت اليوم الثلاثاء، تحويل المال بين أكثر من طرفين بان يأتي شخص بالمال لشخص آخر ليحوله له إلى شخص ثالث، وأباحت أخذ العمولة بشرط أن يقوم المحول له بتسليم الشخص الثالث في نفس وقت التحويل الذي استلم فيه المال.

وحرّم المجمع طريقة منتشرة بين المتعاملين بهذه التطبيقات، ووفقا للفتوى فلا يجوز أن يقول خص لآخر (حوّل مبلغ كذا إلى فلان وأسلمك المبلغ في وقت لاحق) لأن هذا ربا “نسيئة” وفق الفتوى.