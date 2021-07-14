حكم رابع بالإعدام في قضايا شهداء الثورة

النيل الابيض: سوسن محمد عثمان

ادانت محكمة جنايات مدينة ربك ، بولاية النيل الابيض ، المتهم بقتل الشهيد الطفل شوقي عبدالعظيم- خلال تظاهرات ثورة ديسمبر- وحددت جلسة الخميس المقبل لتخيير أولياء دم القتيل ما بين القصاص او العفو او الدية .

وقال محامي الاتهام عن الحق الخاص خالد سليمان أحمد لـ(السوداني) إن جلسة الخميس المقبل تتزامن مع جلسة البلاغ رقم ٧١٤ الخاص بالشهيد محمد إسماعيل المتهم فيها المدان بمقتل الشهيد شوقي عبدالعظيم .

وتعد الادانة الرابع من نوعها في قضايا شهداء الثورة السودانية ، بعد ادانة المتهمين بقتل المعلم الشهيد أحمد خير وعددهم 29 شخصاً وادانة المتهم بقتل الشهيد حنفي عبدالشكور والحكم عليه بالاعدام بالاضافة للادانة والحكم بالاعدام ضد المتهم بقتل الشهيد محمد عمر .