د. حمدوك يتوجه لكــوت ديفوار

الخرطوم : السوداني

توجه رئيس الحكومة ، د.عبد الله حمدوك إلى مدينة أبيدجان عاصمة كوت ديفوار استجابة لدعوة الرئيس الإيفواري الحسن اوتارا وذلك للمشاركة في القمة المصغرة لعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بغرض حشد الدعم الدولي خلال التجديد العشرين للموارد الممنوحة للسودان بواسطة الوكالة الدولية للتنمية (IDA) التابعة للبنك الدولي والمزمع عقدها في 15 يوليو الجاري.

وتعد مشاركة السودان في هذه القمة الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود وذلك بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وعودة السودان للمجتمع الدولي ومجتمع التنمية الدولي، علماً بأن السودان كان أول دولة إفريقية ومن الدول الـ 15 المؤسسة للوكالة الدولية للتنمية في عام 1960.