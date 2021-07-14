مجلس الوزراء يجيز خطة زيادة الإنتاج النفطي عبر الشركاء

الخرطوم : السوداني

أجاز مجلس الوزراء ، برئاسة د. عبدالله حمدوك ، خطة زيادة الإنتاج النفطي بالتعاون مع شركاء الانتاج قدمها وزير الطاقة والنفط المهندس جادين على عبيد.

وتلقى المجلس في اجتماعه امس تنويراً عن الاوضاع الامنية بولاية البحر الاحمر ، من قبل اللجنة الوزارية بقيادة وزير الداخلية ، والتدابير التي تم اتخاذها عبر الخطة الامنية لبسط الامن والاستقرار وانفاذ القانون .

على صعيد اخر تلقى مجلس الوزراء تنويراً عن احداث جنوب كدرفان من جهاز المخابرات العامة قدمه اللواء عوض محمد أحمد ابوزيد من جهاز المخابرات العامة،اشار لتسلسل الاحداث التي شهدتها منطقة قدير والتى بدأت منذ يونيو الماضي نتيجة للصراعات بسبب المسارات ومناجم تعدين الذهب.