“بلومبيرج” تحذر من عودة الربيع العربي بالشرق الأوسط

ترجمة :سحر احمد

حذرت وكالة بلومبيرج الإخبارية من عودة “الربيع العربي”، لافتة إلى أن الشرق الأوسط هو الأكثر تعرضا لارتفاع أسعار المواد الغذائية.

حيث تشير بيانات وحدة “بلومبيرج إيكونومكيس” للأبحاث الاقتصادية إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بالقرب من ذروتها في العام 2011. قبل عشر سنوات، والتي كانت قد أثارت موجات من الاحتجاجات، خاصة في الشرق الأوسط.

وحذرت بيانات الوكالة الأمريكية من أن 10 اقتصادات في العالم تتعرض لخطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية من بينها 7 اقتصادات في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن السودان ولبنان تمثلان الحلقة الأضعف فيما تتصدر اليمن