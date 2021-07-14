(الصحة): الجولة الثانية لتقديم لقاح كورونا عقب عطلة العيد

الخرطوم: السوداني

أعلن المسؤول القومي للتطعيم بلقاح كورونا بوزارة الصحة الاتحادية،د. عبد الملك الهدية عن انطلاق الحملة الثانية بعد عيد الأضحى المبارك بلقاح الصيني “سينوفارم” والذي تقدر كميته بـ(280) ألف جرعة تكفي لأكثر من (100) ألف.

واكد اكتمال المرحلة الأولى للتطعيم بلقاح كوفيد-19 يوم الأحد الماضي بتطعيم (805) ألف من أصل (820) ألف جرعة التي تحصل عليها السودان من مبادرة الكوفاكس، وبلغت نسبة التطعيم من الشحنة الأولى 98%.

وقال الهدية إن حملة التطعيم سوف تستمر لمدة سنة ونصف فضلاً عن حصول البلاد للعديد من شحنات لقاح كوفيد-19 في المستقبل القريب، موضحاً أن الهدف الاستراتيجي هو تطعيم (20) مليون مواطن.

وقال الهدية: ” للذين تلقوا الجرعة الأولى ولم يتلقوا الجرعة الثانية من لقاح الإسترازينكا هناك شحنة سوف تصل في نهاية شهر أغسطس ومطلع شهر سبتمبر وتقدر الكمية بـ(823) ألف من مبادرة الكوفاكس”.

وأكد شراء الحكومة لعدد ( 4 ) ملايين جرعة من لقاح جونسون أند جونسون فضلاً عن تسلمها “165” ألف جرعة من مصل (جونسون أند جونسون) من منظمة (قافي).

واوضح عبد الملك أن الشحنات القادمة سوف تكون الأولوية لولاية البحر الأحمر بعد تنامي حالات الإصابة بالكورونا، مشيراً للاستعداد الكامل للحملة القادمة بالدخول باستراتيجيات جديدة والاستفادة من التجربة السابقة مع توفير كل المعينات.