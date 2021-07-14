وزير الدفاع: الحكومة مسؤولة عن رعاية المقاتلين السابقين ودمجهم

الخرطوم: السوداني

قال وزير الدفاع، الفريق أول ركن يسن إبراهيم، إن الحكومة مسؤولة عن رعاية المقاتلين السابقين وتوفير سبل كسب العيش الكريمة لهم وادماجهم في المجتمع والدخول في مرحلة الإنتاج.

ودعا وزير الدفاع خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لدورة تعريفية لبرنامج مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لقادة الكفاح المسلح بالخرطوم امس، دعا أطراف العملية السلمية للاستفادة من برامج ومشاريع مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. كما دعا شركاء عملية السلام لدعم برامج وانشطة مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج حتى تضطلع بدورها كاملا.

ومن جانبه أكد مفوض مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، اللواء ركن عبدالرحمن عبدالحميد إن المفوضية واحدة من الآليات الحقيقية لإنزال اتفاقية السلام علي أرض الواقع كما انها الركيزة الأساسية بالتعاون مع المقاتلين السابقين وشركاء السلام فى تنفيذ اتفاق السلام