النيابة العامة توضح مبررات منعها لزيارة فريق خبراء العدلي الدولي

الخرطوم: السوداني

أكدت النيابة العامة، أنها علمت بقدوم وفد الخبراء العدلي الأرجنتيني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن النيابة لم تتلق إخطاراً من قبل أي من مؤسسات الدولة بقدوم الوفد، ولم تتلق أي إخطار من الوفد نيته زيارة السودان من باب العلم فقط.

وقطعت النيابة العامة ببيان لها بأنها لم تتلق ما يفيد بماهية الوفد وتبعيته لأي دولة أو منظمة أو الجهة التي ينتمي لها وتخصصه وطبيعة زيارته للسودان.

وأضافت: النيابة تترأس كافة لجان التحقيق المكونة في قضايا المفقودين والمختفين قسرياً على مدى الثلاثين عاماً، ويفترص أن يتم التنسيق معها عبر القنوات الرسمية التي تحكم التعاون بين المؤسسات سواء داخل البلاد أو خارجها وهو ما لم يتم خلال زيارة الوفد المزعوم.

وأوضحت النيابة أن المشارح بوضعها الحالي وما تعانيه من الاكتظاظ والإجراءات المقيدة في الدخول والخروج إلا من قبل المعنيين بالأمر من قبيلة الأطباء والجهات العدلية والنظامية الأخرى، لافتةً إلى أن أبوابها مشرعة لكل راغب في مساعدة الشعب عبر بوابة العدالة كضلع مهم من أضلع البناء المؤسسي للدولة المدنية التي وضعت لبنتها الأولى من خلال ثورة ديسمبر المجيدة.