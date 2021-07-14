الخارجية الأمريكية تُحمٍّل إريتريا وإثيوبيا مسؤولية التطهير العرقي في إقليم تيغراي

السوداني: متابعات

حَذّرت الخارجية الأمريكية ضمن تقريرها السنوي حول الإبادة الجماعية، والذي قدّمته إلى الكونغرس، حًذّرت ثلاثة بلدان مجاورة للسودان من عقوبات مُحتملة. وحمّل التقرير إريتريا وإثيوبيا مسؤولية التطهير العرقي في إقليم تيغراي، كما أدرج جنوب السودان ضمن قائمة البلدان التي تمارس التطهير العرقي، مثل الصين وميانمار.

وقالت الإدارة الأمريكية: “هذه الإدارة ستدافع عن حقوق الإنسان وتحميها في جميع أنحاء العالم. منع الفظائع هو مسؤولية أخلاقية بالنسبة لنا في المقام الأول، ومصلحة، لن نتغاضى عنها؛ حفاظاً على أمننا القومي”.