ابرزها القبض عليه بصورة مفاجئة ملابسات كثيرة تصاحب حضور سوداكال لاتحاد الكرة

الخرطوم : السوداني

مثل رئيس المريخ الموقوف ادم سوداكال امام لجنة الانضباط باتحاد الكرة في حضور عضويتها. ووفقا لما تحصلت عليه الصحيفة فإن سوداكال طلب الاستماع الى الحيثيات الموجهة ضده ومن ثم طلب مهلة من اجل الرد القانوني عليها وهو ما وافقت عليه اللجنة ومنحته حتى الاجتماع القادم المحدد في الثامن والعشرين من الشهر الجاري .. يشار الى أن ملابسات كثيرة حدثت عقب خروج رئيس المريخ الموقوف من مقر اتحاد الكرة حيث ظهرت مجموعة مسلحة طلبت منه التوقف والذهاب معها وهو ما حدث بالفعل دون الكشف عن الكثير من التفاصيل بيد ان مصادر مقربة من الرجل اشارت الى أن الاخير يعاني من مطاردات على ذمة بعض البلاغات المفتوحة في مواجهته بينما نفت مصادر اخرى تخفي الرجل واشارت الى أن سوداكال موجود ومكانه معروف وان الجهات الامنية من السهل ان تحصل عليه لجهة انه يقابل لاعبي الفريق ويجيء للقاءات معهم يتم الكشف عنها في اجهزة الاعلام وبالتالي فان الجهات الامنية لو ارادت القبض عليه في اي وقت فانها يمكنها ان تفعل ذلك بسهولة