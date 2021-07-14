وزير العدل يجتمع مع فريق الخبراء الدولي ويُعبِّر عن تقديره لعملهم الدؤوب لدراسة وضع الطب الشرعي في السودان

الخرطوم: السوداني

‏اجتمع وزير العدل، د. نصر الدين عبد الباري، بفريق الخبراء الدولي؛ متعدد التخصصات من خبراء الطب الشرعي والقانون من أنثروبولوجيا الطب الشرعي الأرجنتيني ومعهد حقوق الإنسان بكلية الحقوق بجامعة كولومبيا بنيويورك. ‏وأشاد عبد الباري بالفريق الدولي – الذي يزور البلاد بدعوة من السلطات السودانية -.

وعبّر عن تقديره لعملهم الدؤوب لدراسة وضع الطب الشرعي في السودان وتقديم تقرير تحليلي عن التحديات وطرح أنسب الحلول لتطوير قطاع الطب الشرعي في السودان وفقاً للمعايير العالمية.

‏ومن جانبهم، عبّر أعضاء الوفد الزائر، عن تقديرهم لتعاون جميع المؤسسات والمسؤولين الحكوميين وتشجيعهم لتطوير الطب الشرعي في السودان فنياً وأكاديمياً.

‏وختم وزير العدل، الاجتماع بتعهُّد وزارة العدل بتقديم الدعم القانوني لمبادرة تطوير الطب الشرعي بالعمل مع الجهات السودانية ذات الصلة لإعداد إطار قانوني ينظم الطب الشرعي في السودان بعد تسليم الفريق الأرجنتيني تقريره التقييمي للحكومة السودانية.