شاهد: فيديو كليب يجمع بين السلطان طه سليمان والنجمة الموريتانية منى دندني

الخرطوم: السوداني

أصدر الفنان (السلطان) طه سليمان، فيديو كليب جديد، باسم (بلاد وبحور)، رفقة الفنانة الموريتانية الشهيرة منى دندني، صاحبة الأغنية ذائعة الصيت (ساكن بالي).

ورصد محرر (السوداني) الفني، تداولاً واسعاً لفيديو كليب السلطان طه، وسط وسائل التواصل الاجتماعي في السودان وموريتانيا. واحتفى معجبو ومحبو طه، على صفحاتهم ومجموعاتهم بالفيسبوك وانستغرام بالأغنية الجديدة والصور الخاصة بالأغنية، التي شارك فيها، دي جي ذاكر، تيدي جام وسأل بروديكشن وزين ميلودي، حيث تم التصوير في دبي، وأستديوهات السعيد.

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