وزيرة الخارجية تعقد جلسة مباحثات بمقر غرفة التجارة والصناعة الروسية وتطمئن المستثمرين الروس على استتباب الأوضاع الأمنية بالبلاد

الخرطوم: السوداني

عقدت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، جلسة مباحثات بمقر غرفة التجارة والصناعة الروسية، شارك فيها من الجانب الروسي السيد سيرغيي نيكولايفتش، رئيس الغرفة ومجموعة كبيرة من رجال المال والأعمال والمستثمرين المهتمين بالعمل في السودان.

وأكدت حرص الحكومة الانتقالية على خلق موازنة صحيحة حتى يشمل التعاون كافة المجالات ولا يكون حصراً على مجال واحد. كما أشارت إلى ضرورة عقد اجتماع الدورة السابعة للجنة الوزارية السودانية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي.

وقدمت الوزيرة، تنويراً حول مستجدات الأوضاع في السودان، بما في ذلك مسار عملية السلام، وطمأنت المستثمرين الروس على استتباب الأوضاع الأمنية بالبلاد. وبيّنت عمل الحكومة لتهيئة المناخ الاستثماري، خاصةً بعد أن عاد السودان للنظام المصرفي العالمي وتعديل قانون الاستثمار. واطلعت الروس على قائمة من المشروعات المعدة للاستثمار في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة والزراعة والتعدين.

واستمعت السيدة الوزيرة إلى تجارب رجال الأعمال الروس في الاستثمار بالسودان، الذين أكدوا رغبتهم في مواصلة العمل في المشروعات القائمة والمُقترحة في مُختلف المجالات.