السودان يتجه لتصدير اللحوم إلى تركيا

الخرطوم : السوداني

أعلن وزير الثروة الحيوانية ، حافظ ابراهيم عن اتجاه السودان لتصدير اللحوم إلى تركيا .

وكشف عن تشكيل لجان فنية مشتركة لوضع الاشتراطات الفنية وأشار في هذا الصدد لدعوة نظيره التركي لزيارة البلاد.

وبحث وزير الثروة الحيوانية ، حافظ ابراهيم مع السفير التركي ، أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

واكد سفير تركيا لدى السودان ، عرفان اوغلو ،رغبة بلاده في نقل تجربتها في مجال الثروة الحيوانية، إلى السودان، مشيراً إلى ان لبلاده امكانية كبيرة في المجال .

وقال السفير التركي :” سنفعل ما بوسعنا من أجل أن يكون السودان الأول إفريقيا وعالميا في تنمية الثروة الحيوانية”.