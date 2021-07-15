الكباشي يبحث تكامل العلاقات مع مصر

الخرطوم : السوداني

بحث عضو مجلس السيادة ، الفريق اول شمس الدين كباشي ، مع السفير المصري بالسودان ،حسام عيسى، تكامل العلاقات بين البلدين المجالات التنموية والاقتصادية والتعليمية والاستراتيجية.

وقال السفير المصري ، في تصريح صحفي، إن اللقاء اتسم بالشفافية وتبادل وجهات النظر فيما يتصل بالقضايا ذات الاهتمام المشترك الثنائية والإقليمية و الدولية والجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف ثورة السودان وطموحات شعبه على كافة المستويات وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في ربوعه، والوصول بالعلاقات بين الخرطوم والقاهرة إلى مرحلة التكامل التام والمضي قدما لإنفاذ المشروعات الاستراتيجية المهمة والمتمثلة في السكة حديد والربط الكهربائي.