تاور يبحث مشكلات مجتمعات حقول النفط بغرب كردفان

الخرطوم : السوداني

رأس عضو مجلس السيادة ، البروفيسور صديق تاور بالقصر الجمهوري ، اجتماع لجنة متابعة قضايا مناطق حقول البترول والمحافظة على أمنها واستقرارها.

وقال والي وﻻية غرب كردفان ، حماد عبدالرحمن صالح ،في تصريح صحفي، إن الاجتماع استعرض التحديات التي تواجه إنتاج البترول في الحقول، والقضايا المتمثلة في إحداث التنمية المجتمعية،وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الأثر البيئي لصناعة النفط في هذه المناطق.

وأشار الوالى ، إلى أن الإجتماع بحث عددأً من القضايا التى تهم تلك المناطق ،في إطار المسؤولية الاجتماعية ،بجانب دور الآلية الرباعية التي تضم الوزارة والشركات وحكومة الولاية والمجتمع المدني ،للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع.