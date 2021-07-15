القبض على متهمين في أحداث بورتسودان ونقلهم إلى الخرطوم

الخرطوم : السوداني

قال الناطق الرسمي باسم الشرطة، اللواء عمر عبد الماجد إن السلطات أحبطت محاولة تفجير أخرى في فندق بحي (سلبونا) الذي شهد حادثة التفجير السابقة.

وكشف عن ضبط عدد من المتهمين وترحيلهم إلى الخرطوم للتحقيق معهم.

واكد الناطق الرسمي هدوء الأوضاع في ولاية البحر الأحمر، مدينة بورتسودان .

وأوضح أن القوات المشتركة وصلت بورتسودان، وتم رفع المتاريس من الشوارع بمعاونة المواطنين.

وقال اللواء عبدالماجد لبرنامج ( كالآتي) على قناة النيل الازرق، إن قيادة الدولة تولي ما يجري في وﻻية البحر الأحمر اهتماماً كبيراً ، خاصة بعد التطور الجديد في الأحداث.