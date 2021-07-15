حمدوك يشارك في قمة رئاسية إفريقية بأبيدجان اليوم

الخرطوم : السوداني

تبدأ بجمهورية كوت ديفوار اليوم الخميس اجتماعات القمة المصغرة التي دعا لها الرئيس الحسن وتارا ، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات بهدف دعم التعافي الاقتصادي الثابت لدول افريقيا عقب جائحة كورونا، وتعزيز التحول التنموي بالقارة.

ووصل رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك إلى العاصمة ابيدجان مترأساً وفد السودان المشارك في القمة .

وكان في استقباله الرئيس وتارا .

وسيجري حمدوك على هامش القمة لقاءات جانبية مع قيادات الدول والمؤسسات المالية الدولية لبحث آفاق تطوير علاقات السودان الاقتصادية الثنائية مع مؤسسات التمويل الدولية.