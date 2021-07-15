البرهان : الحوار هو الطريق الوحيد لمعالجة أزمة سد النهضة

الخرطوم : السوداني

قال رئيس مجلس السيادة ، الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ، إن الحوار هو الطريق الوحيد لمعالجة قضية سد النهضة .

وأكد البرهان حرص السودان على استقرار المحيط الاقليمي والعمل على استقرار الأوضاع بالجارة إثيوبيا.

واطلع البرهان مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الإفريقي ، دانيت ويبر، بالخرطوم امس ، إن مكونات الحكومة تعمل في تناغم تام وتسعى لاستكمال هيكل الدولة من أجل المضي قدما في الإصلاحات القانونية التي تتيح الحريات وترسخ للتسامح الديني، مؤكدا أن المكون العسكري ملتزم بدعم الانتقال الديمقراطي.