– يوجد فساد مستشر بالمشارح لمسناه كأسر قبل ان نلمسه كلجنة – نحن الآن لا نثق في النائب العام وسنطالب بإقالته

عضو لجنة المفقودين سمية بن عوف لـ (السوداني): النائب العام اذا كان ابنه ضمن المفقودين لن يمنع فريق الخبراء الدولي من دخول المشرحة

حوار: وجدان طلحة

سمية ابن عوف عضو لجنة المفقودين وممثل الاسر باللجنة، كذبت النائب العام المكلف مبارك محمود لانه قال انه سمع بقدوم وفد الخبراء من خلال وسائط التواصل الاجتماعي، وقالت انه كان يعلم بقدوم الفريق قبل وبعد حضوره للسودان، وقالت سمية والدة المفقود اسماعيل التيجاني في حوار معها لـ(السوداني) نحن الآن لا نثق في النائب العام.

* لماذا لم تنسقوا مع النائب العام حول زيارة فريق الخبراء الدولي الذي يزور السودان؟

مبارك محمود يعلم بالزيارة.

* لكنه قال انه لا يعلم وكرد فعل منع فريق الخبراء من الدخول لمشرحة التميز وتقييم رفاة 28 من ضباط رمضان؟

لا اعرف لماذ كذب النائب العام المكلف وهو في موقع المسؤولية.

• من الذي اخطره بزيارة الوفد؟

رئيس لجنة المفقودين مولانا الطيب العباسي اخطره بزيارة الوفود قبل وبعد وصولهم.

• هل كان يعرف جدول الزيارة؟

نعم قبل وقت كاف.

• اذن بماذا تفسرين تصرف النائب العام؟

تصرفه يدل على انه لا يريد أن تُحقق اللجنة اهدافها ومعرفة جثامين (اولادنا) الموجودين بالمشارح.. اذا كان ابنه ضمن المفقودين لن يمنع فريق الخبراء الدولي من دخول المشرحة، ويمكن (ما يخليه يمشي ميدان الاعتصام اصلا).

• ذكرت ان الفريق الدولي جاء لتقديم مساعدة للجنة، هل عمل اللجنة يتطلب تدخلا دوليا؟

توجد صعوبة في معرفة (دي ان ايه)، ولدينا كذلك مقابر جماعية والوفد سيساعدنا في الوصول الي نتائج. حاولنا مع الادلة الجنائية وبقية الاجسام ولم نصل لنتيجة.

• الادلة الجنائية ابلغتكم بأنها عاجزة؟

لا، لكن الادلة الجنائية عندها حد معين.

• هل قابل فريق الخبراء اسر المفقودين؟

نعم، الفريق جاء بناء على اتفاق مع النائب العام السابق مولانا تاج السر الحبر وبمتابعة مجلس الوزراء، وجاء بطريقة مقننة لدعم الحكومة الانتقالية في هذه القضية المهمة.

• ماهو تفسيرك لما قام به النائب العام المكلف مبارك محمود؟

لانه يوجد فساد مستشر بالمشارح، لمسناه كأسر قبل ان نلمسه كلجنة، والنائب العام حام لذلك الفساد.

• فساد بالمشارح تمثل في ماذا؟

تم دفن جثامين دون اخذ عينات الـ (دي ان اي)، وتوجد جثامين مكدسة منذ فترة ل ما اكتشفناها، وفي المشارح يعطوا وزورا ودفنوا بعض الجثامين بدون اخذ عينات، وغيرها من التجاوزات، ولجأنا للنيابة عشان نعرف اولادنا.. وليه يكون في فساد في (بني آدم).

• كذب مبارك محمود فكيف ستتعاملون معه؟

نحن الآن لا نثق في النائب العام وسنطالب بإقالته.

• وفيما يلي موضوع المفقودين ماذا ستفعلون؟

سنصعد الموضوع وسنقابل النائب العام.

• عفوا، ماهذا التناقض ذكرت انكم لا تثقون فيه وستطالبون بإقالته؟

سنقابله لمعرفة الاسباب التي دعته لمنع الوفد، (وارجع اقول ليك ماعندنا ثقة في النائب العام).

• كيف كان رد فعل الخبراء الدوليين بعد منعهم دخول المشرحة؟

دهشوا جدا، وقالوا لا يعقل أن يحدث هذا التصرف من النائب العام، وسيقومون بكتابة تقرير حول الامر ورفعه للجهات التي ارسلتهم.

• لكن الخبراء التقوا بلجان المقاومة التي كانت بالمشركة؟

نعم وفي هذه الاثناء كان احد وكلاء النيابة موجودا بالمشرحة، وقال يوجد توجيه من النائب العام بعدم دخول فريق الخبراء.

• ثم ماذا؟

مقرر لجنة المفقودين أحمد سليمان قال لن نستجيب، الا اذا جاء المنع من النائب العام، بعد ذلك اتصل مكتبه التنفيذي وابلغنا بعدم الدخول.

• متي سيغادر فريق الخبراء البلاد؟

غدا.

• هل سيتم الترتيب معه للرجوع للسودان مرة أخرى؟

سنطلب منه ذلك، لكن نتمنى ان يوافق، هذا الفريق لا يتم ارساله لاي دولة، وقدومه مكسب كبير وسيساعد في قضية المفقودين وشهداء 28 رمضان.

• انباء عن تدخل بعض الجهات لمعالجة ما حدث بين النائب العام المكلف وفرق الخبراء الدولي؟

نعم، الفريق رفض وقال نحن (جينا نشوف ماجينا نقابل زول، وسنكتب تقريرا للجهة التي ارسلتنا).