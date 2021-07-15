محمد الفكي: هناك قروض بمليارات الدولارات تم اقتراضها باسماء سودانيين لمشروعات لا توجد على أرض الواقع

الخرطوم: السوداني

قال عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة التفكيك، محمد الفكي سليمان، ان عمل اللجنة في جوهره سياسي بامتياز وان اللجنة ماضية في تنفنيذ اهداف ثورة ديسمبر واسترداد الاموال المنهوبة، وكشف بانه سوف تتخذ قرارات حاسمة في هذا الخصوص في الايام القريبة القادمة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في مقرها، ان هناك قروض بمليارات الدولارات تم اقتراضها باسماء سودانيين لمشروعات لا توجد على ارض الواقع. وحذر – وفقا لوكالة السودان للأنباء – الذين يتهربون من الملف الضريبي ان يسارعوا إلى توفيق اوضاعهم قبل ان تدركهم اعمال لجنة استرداد الاموال المنهوب وحينها لن يجديهم الندم، مشيرا إلى ان السودان يعد اقل البلدان نسبة تحصيل للضرائب إذ لا تتجاوز نسبتها ال5% في حين ان نسبة تحصيل الضرائب في البلدان الاخرى تتراوح بين 12% إلى 14%.

وفي ذات المنحى تابع وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين قائلا: “ان رواية القطط السمان؛ التي تم فتح ملفها في عهد النظام البائد وتم إجراء تسوية مع بعض متهميها بلغت 50 مليون دولار وقتها، تبين انه حين أعادت لجنة استرداد الاموال المنهوبة فتح ملف هذا المتهم ذاته حاليا تم تحصيل مبلغ مليار دولار من امواله التي نهبها في داخل السودان وحده ولازال هناك ملف قيد النظر لأمواله التي هربها الى الخارج”.

وفي ذات السياق كشف د. صلاح مناع مقرر اللجنة عن انه سوف يتم قريبا الاعلان عن اخبار لتفكيك وظائف في عدد من المؤسسات لا زال يشغلها موالين من عناصر النظام المباد سوف تروي غليل الثوار.

على صعيد آخر، أعلن نصر الدين مفرح وزير الشئوون الدينية والاوقاف، أن قيمة العقارات الوقفية التابعة لهيئة الاوقاف التي تم استردادها بواسطة لجنة ازالة التمكين واسترداد الاموال المنهوبة قد بلغت 215 ترليون و450 مليار جنيه وان جملة ما تم استرداده حتى الآن بلغ 81 عقارا.

وأضاف مفرح: اللجنة استردت في ولاية الجزيرة 105 عقار تحقق عائدا سنويا ترليون و425 مليار خصص بعض ريعها لعلاج مرضى السرطان حسب ما نص مكتوبات الوقف.