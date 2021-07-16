توقيف شبكة تستأجر السيارات وتبيعها بطرق غير رسمية

الخرطوم : السوداني

تمكنت شرطة ولاية الخرطوم ، من تفكيك شبكة اجرامية تنشط في استئجار السيارات بأوراق ثبوتية مزورة وتقوم ببيعها بطرق غير رسمية .

والقت مباحث الولاية القبض على عدد 4متهمين بينهم قائد التشكيل العصابي وذلك بأحد المنازل بام درمان وضبطت بحوزتهم 4 سيارات تم بيعها بأوراق ثبوتية مزورة وعند اخضاعهم للتحقيق ارشدوا عن ملاك السيارات.

وطبقاً للمكتب الصحفي للشرطة تم ضبط عدد 2سيارة تم تزوير شهادات بحثها بغرض البيع وعربة وأخرى مزورة و ضبط عدد6 شهادات بحث وعدد33عقد من دولة مجاورة فارغ ومختوم وعدد38شهادات لارقام وطنية وجوازات سفر وشهادات ميلاد اصل وصورة وشهادات جامعيةوعدد5 دفاتر شيكات وعدد 22شيك وعدد 24-شهادة مدرسية وشهادة خبرةوعدد8 تصاريح مرور وعدد 8 مستندات مستنسخة مع تعديل بيانات المالك وعدد57عقد بيع شهادات وأوامر تحرك عسكرية.

وأرشد المتهمون عن صاحب مكتبة يقوم بتزوير المستندات وعلى ضوء ذلك تم تفتيش المكتبة و القبض على صاحبها وبحوزته طابعة وجهاز حاسوب تستخدم في التزوير.