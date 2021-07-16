توجيه تهمة القتل العمد للمتهم بقتل الشهيد زروق طارق

الخرطوم : السوداني

وجهت محكمة الحصاحيصا ، برئاسة القاضي ،راشد أحمد تهمة القتل العمد للمتهم بقتل الشهيد زروق طارق زروق.

وقال عضو هيئة الاتهام في قضية الشهيد زروق محمد عبدالمتعال ،ان توجيه التهمة وفق المادة 130 من القانون الجنائي جاء نتيجة لتقديم قضية متماسكة، واوضح ان هذا الامر اتخذ وقتا طويلا قبل اتخاذ مسارها الطبيعي حتى صدور الحكم يوم امس.

وابان جودة ان قرار اليوم يؤكد ان هيئة الاتهام قدمت ادلة وبينات يمكن ان تؤسس لاتهام جيد يعين على تحقيق القصاص.

الجدير بالذكر ان المحكمة ستواصل جلساتها فى الثامن من أغسطس القادم.