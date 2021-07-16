إبادة (9) أطنان من السلع الفاسدة بجنوب دارفور

الخرطوم : السوداني

أبادت إدارة ضبط الجودة وحماية المستهلك بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية جنوب دارفور حوالى (9) أطنان عبارة عن سلع ومواد فاسدة تم ضبطها بأسواق مدينة نيالا ومحليات أخرى بالولاية.

وقال مدير إدارة ضبط الجودة احمد محمد في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) إن الكميات المضبوطة جاءت ضمن حملات الإدارة للربع الثاني من العام (2021)

ودعا مدير الجودة المواطنين لضرورة التأكد من صلاحية المواد الغذائية حفاظا على صحة أبنائهم وحمايتهم، مطالبا المواطنين بالتبليغ الفوري حال وجود أي سلعة تالفة او منتهية الصلاحية لدى الجهات المسؤلة.