(2.500) طالب بجامعة سنار لا يتوفر لهم سكن

الخرطوم : السوداني

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن مساع لتخصيص كلية تربية لكل ولاية من ولايات السودان.

وبحثت الوزيرة د. انتصار صغيرون مع والي وﻻية سنار المشاكل التي تواجه كليات جامعة سنار ووعدت بزيارة الجامعة في موعد يحدد بعد عطلة عيد الأضحى.

من جانبه دعا والي وﻻية سنار لايلاء مزيد من الاهتمام لكليات التربية ورفع نسبة القبول بها وقصرها على اصحاب المؤهلات العالية، موضحا الدعم الذي تقدمه الولاية لجامعة سنار والمبالغ المرصودة لصندوق رعاية الطلاب.

في السياق أوضح الأمين العام لصندوق رعاية الطلاب ،د. احمد البشير ان اكثر من 2500 طالب و طالبة لا يتوفر لهم سكن بالجامعة مشيرا الى سعي الولاية لتخصيص مبان للصندوق من المنازل المصادرة أو غير المستخدمة.

إلى ذلك كشف وكيل وزارة التعليم العالي ،د. سامي شريف ،عن سعي الوزارة لتخصيص كلية تربية لكل ولاية من ولايات السودان، مشيرا للبرنامج الجاري في اصلاح وهيكلة كليات التربية ومناهجها بالتعاون مع البنك الدولي.